Sterkere dijk langs Kampereiland bijna helft goedkoper

De werkzaamheden kunnen in oktober beginnen. Voorwaarde is dat het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dinsdag akkoord gaat. De verwachting is dat het sein dit keer op groen gaat. Op het Kampereiland is 'voorzichtig optimisme', aldus Bert van der Kolk, voorzitter van Streekbelangen.

Subsidie

Het geld wordt gestoken in de aanleg van een robuuste dijk. Die komt over een afstand van tien kilometer langs vijf buitenpolders van het Kampereiland. De huidige afgekeurde dijk kan eens in de vijftig jaar overstromen, bij de nieuwe dijk is dat eens in de vijf eeuwen. Tijdens twee stormen in januari was de situatie kritiek.