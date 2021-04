Sterren op het Doek: Anne-Rixt (33) uit Kampen portretteert Dieuwertje Blok

update Vier bewoners vieren Pasen elders na instorten trappen­huis in Kampen

2 april In een appartementencomplex aan de Oudestraat in Kampen is een trapconstructie ingestort. Aangezien er geen mensen in het trappenhuis liepen, zijn er geen gewonden gevallen. De schade is groot: bewoners kunnen hun huis momenteel niet in. Vier bewoners moeten de paasdagen elders doorbrengen.