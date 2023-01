Steun voor terugkeer IJsselkogge is er nog, maar verdeeldheid in Kamper politiek blijft groot

Als Kampen van de IJsselkog­ge af wil, dan kan dat: ‘Geen enkele verplich­ting’

Kampen is niet verplicht om de IJsselkogge terug te nemen en in de stad tentoon te stellen. Dat laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) weten in antwoord op vragen van de Stentor. De twee grootste partijen in de Kamper gemeenteraad legden onlangs een bom onder de terugkeer van het scheepswrak, vanwege de hoge kosten die dat met zich meebrengt.

20 januari