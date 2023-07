Enorme drukte verwacht in Zwolse binnenstad: deze wegen gaan in de komende weken op de schop

Drukte op de wegen rondom de binnenstad. Omdat het kruispunt bij de Katerdijk en Blaloweg in Zwolle op de schop gaat, is de weg daar dicht. Vooral in de spits levert dit problemen op, en staan automobilisten soms een tijd vast. En dit zijn niet de enige werkzaamheden rondom de binnenstad deze zomer. Wat gaat er allemaal gebeuren?