Stichting in conflict met familie na ‘gevaarlijk gedrag’ cliënt uit Kampen

De 41-jarige vrouw met een lichte verstandelijke beperking heeft vooral een onderkomen en structuur nodig. Vanaf 2014 woonde ze in een zorgappartement in Kampen maar in 2018 liep het mis. Volgens de stichting vertoont de vrouw structureel agressief gedrag. Haar familie zegt dat er slechts sprake is geweest van een incident. De stichting wil haar niet terug in haar appartement in Kampen en brengt haar vervolgens onder op een crisisplek in Ermelo. Daar raakt ze haar zelfstandigheid kwijt mede door stringente leefregels, zegt haar familie.