Stichting Welzijn en De Kern in actie tegen bezuinigingen gemeente Kampen

,,Laat ik voorop stellen dat we heel goed begrijpen dat de gemeente Kampen moet bezuinigen. Als hulpverleners van mensen die kampen met financiële problemen, weten we als geen ander dat je eerst naar je uitgaven kijkt’’, zegt Jan van der Heide van WijZ Welzijn. ,,Maar dat moet je wel doen met een goed achterliggend plan en in goed overleg. En dat hebben we tot nu toe gemist. Daar pleiten we nu dan ook voor, dat de gemeente een pauze inlast voor de bezuinigingen zodat we eerst goed kunnen nadenken.’’