Stiefvader doet tegen zichzelf aangifte van misbruik in Kampen

Naar de politie gaan om aangifte te doen tegen jezelf. Het is niet gebruikelijk, maar de 46-jarige J.B. zette die stap vorig jaar wél. Hij bekende er spontaan dat hij een jaar of tien geleden misbruik heeft gemaakt van zijn destijds 7-jarige stiefdochter in Kampen.

De man, die tegenwoordig in Didam woont, is in een week naar eigen zeggen drie keer in de slaapkamer van het meisje geweest en heeft daar naar haar schaamstreek gekeken en haar daar ook aangeraakt, bij het licht van zijn telefoon. Hij dacht dat het kind sliep. De officier van justitie in Zutphen eiste vandaag achttien maanden cel tegen hem, waarvan de helft voorwaardelijk met een contactverbod ten opzichte van de nu 17-jarige vrouw.

Binnendringen

Quote Dat was de meest beschamen­de vraag, waardoor ik als het ware wakker werd geschud J.B., Verdachte Het enige punt waarop de verklaring van het meisje verschilt met die van haar stiefvader, is of de man tussen haar schaamlippen heeft gezeten, juridisch is er dan sprake van ‘binnendringen’. De aanklager gaat uit van de versie van het meisje dat dat wel gebeurd is. Het slachtoffer zegt dat ze het alle keren wel gemerkt heeft en zich slapende heeft gehouden. Het stopte nadat ze de man vroeg: ‘Kom je vanavond weer’. ,,Dat was de meest beschamende vraag, waardoor ik als het ware wakker werd geschud’’, zegt de vader nu. Het misbruik stopte.

Drift

‘Drift, woede en een destructieve kracht’ brachten de man naar eigen zeggen tot zijn daad. ,,Seksualiteit was toen de enige manier om met emoties om te gaan’’, legt hij de rechtbank uit. B. heeft de incidenten gemeld bij zijn toenmalige partner, de moeder van het meisje. Die werd razend, het is besproken met een therapeut en de man is in behandeling gegaan.

Hij volgt nu al een tijd een intensieve therapie van acht uur in de week. Jeugdzorg kwam in het gezin, en raadde hem aan ook de biologische vader van het meisje in te lichten. En zo, stapje voor stapje, maakte de schuldbewuste B. de gang naar het politiebureau. Uit wroeging, om schoon schip te maken, maar misschien ook wel uit angst om een keer van straat geplukt te worden.

Schadevergoeding

De tiener vroeg geen schadevergoeding voor zichzelf, maar wel een bijdrage in het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De officier van justitie vindt 500 euro redelijk.