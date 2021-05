Stijgende bouwkosten drijven prijs op: vernieuwing Ichthus College in Kampen gaat ruim drie miljoen euro extra kosten

Kim van Norren maakte kunstwer­ken over het Songfesti­val: ‘Gaat het nergens over? Dan luister je ook niet’

18 mei Kom er bij de Kamper kunstenares Kim van Norren (41) niet mee aan dat het Songfestival nergens over gaat. ,,Dan luister je ook niet’’, is haar oordeel. Tot 23 mei is haar werk te zien in de Rotterdamse galerie Cokkie Snoei. En maandagavond was ze zelfs aanwezig bij de eerste halve finale van het liedjesfestijn in Ahoy.