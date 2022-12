Stijgende kosten vertragen verkoop van woningen in Reeve: ‘Mensen geven kavel zelfs terug’

Kopers in Reeve bij Kampen mogelijk duizenden euro’s meer kwijt

Kopers van woningen of kavels in het nieuwe dorp Reeve bij Kampen moeten er rekening mee houden dat ze meer geld kwijt kunnen zijn voor hun aankoop. Dat komt doordat de aanbesteding van de bouw van bruggen en sluizen in het gebied langs de hoogwatergeul is mislukt. De ‘vier of vijf’ bedrijven die geïnteresseerd waren in de klus zeggen allemaal dat de 12,5 miljoen euro die er voor was uitgetrokken volstrekt onvoldoende is.

3 juni