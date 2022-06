Stikstofprotest: boeren uit Staphorst en Rouveen met trekkers naar Genemuiden

De boeren vragen aandacht voor de gevolgen van inkrimping van het aantal boeren voor de gehele keten, van diervoeders tot veeartsen. Vertegenwoordigers van die sectoren spreken later vandaag tijdens de actie. De politie houdt een oogje in zeil, de sfeer is vooralsnog gemoedelijk.

Volgens organisator Rene Dunnink is de actiebereidheid hoog. ,,Maar de opkomst kan hoger. Lastige is dat dit een drukke periode is met hooien. We hebben de actie toch doorgezet omdat we vinden dat we iets van ons moeten laten horen. Wij zien door de huidige plannen geen toekomst meer en ook de burgers gaan het merken. De voedselvoorziening komt in gevaar, waardoor genoeg en goedkoop voedsel veel minder vanzelfsprekend wordt.”