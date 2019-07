Stoet van 250 motoren met gehandicapten rijdt op ‘ De Mooiste Dag’ door binnenstad van Kampen

Minder operaties omdat de patiënt ook op vakantie wil

2 juli Wie in het verspreidingsgebied van deze krant woont, kan deze zomer 'gewoon’ een operatie ondergaan. Verschillende ziekenhuizen in Nederland zijn door personeelstekort en de vakantieperiode genoodzaakt operatiekamers te sluiten. Wachtlijsten lopen hierdoor op. De zorgverleners in deze regio verminderen wel de capaciteit, maar voorzien geen problemen.