Storing Ketelbrug hindert bruine vloot van Kampen

Kampen is thuisbasis voor zeker 18 historische vaartuigen die met passagiers via IJssel en Ketelmeer het IJsselmeer op gaan voor meerdaagse tochten. Passagiers schepen in bij Kampen en stappen daar in principe ook weer uit. Totdat een Ketelbrug-buiten-werking roet in het eten gooit. De brug moet nu eenmaal omhoog voor de bruinevloot die de brug in snelweg A6 anders niet kunnen passeren. Want masten laten zakken is ondoenlijk, zegt Henry van Dijk, schipper van een Kamper klipper. ,,Een megaklus. Niet te doen.’’