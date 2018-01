Storm over Zwolle, ‘op Tenerife waait het nu bijna niet’

Ze was op weg van Kampen naar Meppel. Maar halverwege, op station Zwolle, is Reyyan (19) al gestrand. ,,Nu wachten op de bus.’’ De storm die heel het treinverkeer in Nederland lamlegt, zit ook Reyyan dwars. Naar haar stageplek in het ziekenhuis in Meppel gaan wordt ‘m niet meer vandaag. Het is niet anders.

Wapperende coupe

Zo lijkt vrijwel iedereen er over te denken, deze donderdag op station Zwolle. Het informatiebord van NS kan niet duidelijker zijn: vanwege de storm rijdt er geen enkele trein. Reizigers reageren gelaten, zeggen medewerkers van NS, die aan de lopende band - en met een wapperende coupe - mensen helpen die nog met vragen zitten. Zoals die man die wil weten hoe het met in- en uitchecken gaat. Want bij een urenlange vertraging loopt dat in de soep. ,,Ik mag het niet zeggen, misschien, maar ik denk niet dat iemand daar moeilijk over gaat doen vandaag.’’

Tompoes

Ook dit is Nederland. We zijn gek op een storm in glas water. Maar áls het stormt, komen we tot rust. In de Hema op het station Zwolle zit het bomvol. Iedereen zoekt kalmpjes zijn eigen oplossing voor de reisproblemen. De één heeft z’n laptop uitgeklapt en werkt verder met een tompoes als brandstof. Een ander checkt het laatste nieuws over de storm. Jelly Potsma (67) heeft haar reiskoffers opgestapeld en praat met haar zus Nelly (68), die nog net een plek aan tafel heeft kunnen veroveren. Ze weten precies wat het weer is op Tenerife. ,,21 graden. En bijna geen wind.’’ Nu het treinverkeer in Nederland stil ligt, hopen ze dat ook ‘Schiphol’ flink vertraging oploopt. Zodat ze hopelijk vandaag nog hun vlucht naar het eiland kunnen boeken. Teruggaan naar huis, in Sneek, dat is Jelly niet van plan.

Volledig scherm NS-mededeling: geen treinen vanwege de storm. © Gerald Meijer

Stopcontact

In de centrale hal hebben Zoë Stolk uit Kampen en Sacha Landkroon uit Eelde een plek veroverd bij twee stopcontacten, hoog in de muur. Ze laden er hun mobiele telefoons op. Sacha heeft Zoë een handje geholpen, want zij kon er niet bij. Hij wel. Zij wordt straks opgehaald, met de auto. Hij moet nog maar zien hoe hij in Eelde arriveert. Vast wel vandaag. ,,Maar inderdaad, waarschijnlijk als het donker is.’’

Klok

Bij de kiosken op het station is het ook druk. Als je dan toch moet wachten rond het middaguur en het waait hard, dan is een patatje-met nóg smakelijker. Bij de ijsco-zaak ernaast is het rustig. Pal voor de kiosken wapperen rood-witte linten. Ze vormen een driehoek. Maar waarom? Een medewerkerster van Service & Veiligheid van NS wijst. De klok boven het informatiebord staat vervaarlijk te wiebelen. Als-ie valt, dan belandt-ie nu in elk geval niet bovenop een passerend hoofd. ,,Hij zit geloof ik nog met één schroef vast’’, weet ze. Nog even. Dan is het tijd voor een nieuwe.