Stormachtig begin voor bouw Reevedorp bij Kampen

Nog niet voor de bouw van 600 overwegend luxe woningen in het gebied, maar voor archeologisch onderzoek. In het deel van de Reeve waar straks wordt gebouwd was in de late Middeleeuwen (1270-1500) en in de Nieuwe Tijd die er op volgde al bewoning. Er woonden boeren in boerderijen op terpen in de streek, die af en toe onder water kwam te staan. Volgens archeologe Juke Dijkstra van ADC Archeoprojecten wordt daarom verwacht dat er gebruiksvoorwerpen, potten en pannen worden gevonden.