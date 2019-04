Stormloop op gratis friet in Kampen

videoGratis frietjes, en dus is het woensdagmiddag druk bij de Frietzaak Kampen die bij wijze van opening de handelswaar een paar uur gratis weggaf. In het pand op de hoek Hagenkade/Oudestraat was tot september vorig jaar vishandel De Buitenhaven gevestigd, maar vanaf nu gaan er daar geen haringen maar patat over de toonbank.

,,Een ideale locatie, met de parkeergarage met gratis parkeergelegenheid buiten'', wijst Janine Bunschoten van De Frietzaak naar buiten. ,,En natuurlijk met de koggewerf.'' Volgens bedrijfsleider Simon van Werven had Kampen wel degelijk behoefte aan een snackbar zoals De Frietzaak. ,,Wij hebben handgemaakte patat.'' In de zaak staat inderdaad - zeker nu het deze woensdagmiddag gratis is- iemand aan de lopende band de aardappelen door de frietsnijder te duwen. Vanaf vier uur woensdagmiddag werd die friet gratis weggegeven, maar vanwege de grote toeloop van met name de schooljeugd gaan even voor vier uur de deuren al open.

Eerste klanten

Sven (10 jaar) is er als één van de eersten bij. ,,Ik stond om kwart voor vier voor de deur, een vriendje zei dat het vandaag gratis was'', vertelt hij tussen de eerst happen patat door. En ja; het is lekkere patat, maar het zijn ook flinke puntzakken. ,,Ik hoef er maar eentje.'' Ook meneer Johan Bossink uit komt vanmiddag even een gratis patatje eten, en ook hij erkent; goeie patat. ,,Maar we hebben al een paar frietzaken hier in de buurt, natuurlijk'', weet hij als Brunneper.

800 kilo patat

Ondertussen stroomt de zaak vol en draait de frietsnijder overuren. ,,We hadden eerst 800 kilo klaar staan'', bekijkt bedrijfsleider Simon van Werven de rij voor de deur. ,,Maar we hebben er straks nog maar duizend kilo bijgehaald'' Bang om voor zeven uur - het einde van de gratis frietactie- nee te moeten verkopen is hij niet. ,,Ze eten mij niet leeg vandaag.'' Meneer Jan Kalter zit ook buiten een gratis patatje te eten, en eerlijk is eerlijk; hij moet nog even wennen aan de wat grover gesneden patatjes van De Frietzaak. ,,Het is mij te hard'', is zijn oordeel over Kampen's nieuwste patatsoort. ,,Ik zei net nog; ze mogen er wel een extra kunstgebit bij doen.''