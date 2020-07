Stortbui ‘doopt’ pop-up VVV aan de IJsselkade in Kampen

Kampen wijst voorlopige locaties voor carbid­schie­ten aan

4 juli De voorlopige lijst met locaties waar tijdens de komende jaarwisseling met carbid mag worden geschoten in de gemeente Kampen, is bekend. Het college van burgemeester en wethouders wil het schieten op 50 plekken toestaan, en is nog in overleg met betrokkenen over vier locaties. Zo ook over de locatie aan de Ommelandsingel, waar afgelopen jaarwisseling een man ernstig werd mishandeld.