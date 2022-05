Straf voor mishandeling in strijd tussen rivaliserende vriendengroepen in Kampen

Dat bleek maandag bij de politierechter in Zwolle. Benjamin T.S. is zeker niet de enige van de jongeren in beide groepen die over de schreef ging. Hij moest zich verantwoorden voor in totaal vijf feiten, waaronder een gewelddadige beroving bij Domino’s Pizza op 4 juli 2021 in de binnenstad van Kampen.