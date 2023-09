Blijdschap én zorgen na opening nieuwe Aldi in Zwol­le-Zuid: ‘Verarming van winkel­straat’

De nieuwe Aldi in Zwolle-Zuid is geopend en dat zorgt voor heel wisselende reacties. Het is de derde supermarkt van het winkelcentrum: de ondernemersvereniging spreekt daarom van ‘een verarming van de winkelstraat’ en is bang voor minder aanloop. Liefhebbers van koopjes zijn minder ontevreden.