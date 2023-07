Stralend zonnig weer in Kampen vandaag

met video Kampen is geen universi­teits­stad meer: TU Kampen neemt afscheid van haar pand aan de Broederweg

Kampen is na 169 jaar geen universiteitsstad meer. De Theologische Universiteit neemt vandaag afscheid van haar locatie aan de Broederweg in de binnenstad van Kampen. Daar zullen vanaf nu geen colleges meer plaatsvinden. De nieuwe locatie staat in Utrecht. Bitterzoet, zeggen studenten en docenten. „Ik heb hier veel meegemaakt.”