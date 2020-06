Strandjes langs de IJssel bij Kampen 's avonds na 21.00 uur verboden terrein: teveel mensen, alcohol, drugs en geen onderlinge afstand

Een biertje drinken in de keet: het mag weer in Kampen, maar het voelt wel ‘een beetje schoolmees­te­rig’

6 juni ,,Welkom in café Anderhalve Meter’’, zegt Thomas Neervoort (23) met een lach, als hij de bezoekers van Keet SP begroet. De ‘keet’ is in dit geval een voormalige bedrijfsruimte van het bedrijf SP Tools aan de Industrieweg die een jaar of vier geleden is omgevormd tot keetruimte.