Streep door Kerst in Oud Kampen, maar mogelijk een alternatief: ‘We willen iets leuks doen voor de stad’

De knoop is doorgehakt, maar eigenlijk is het al lang duidelijk dat Kerst in Oud Kampen een jaartje overslaat, zegt Gerrie Kragt, voorzitter van organisator Ventura. ,,Iedereen kan dit bedenken. Al die mensen die door de straten lopen, dat gaat ’m niet worden. Hoe zorg je voor een veilige doorstroming? We hoopten dat corona in de zomer over zou zijn, maar dat is niet zo. Zo simpel is het.”

Toch leunen ze niet achterover bij Ventura Kampen. De stichting werkt stilletjes aan een alternatief voor Kerst in Oud Kampen. Een evenement waarbij mensen op veilige afstand van elkaar moeten kunnen blijven. Hoe, waar en wanneer, wil Kragt nog niet zeggen. De boel is nog niet rond. ,,We moeten nog kijken of we iedereen mee kunnen krijgen. Dat gaan we de komende weken doen.”

Ze bedoelt de gemeente, de Veiligheidsregio en vooral de subsidieverstrekkers. Wil die laatste groep geld steken in een ander evenement dan het grote Kerst in Oud Kampen, waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen? Kragt: ,,Ventura is bijna een noodlijdend bedrijf geworden. We willen geen risico’s lopen. Mógen geen risico lopen. Voordat we naar buiten treden, willen we zeker weten of iedereen aan boord is. Er moet een garantstelling liggen.”

Ontzettend druk

Over drie weken moet duidelijk zijn of het evenement doorgaat, zegt Kragt. ,,We zijn er ontzettend druk mee. We willen dit graag doen, voor zowel Ventura als de stad. Het zou leuk zijn als er toch iets gebeurt in Kampen.”

De eerste editie van Kerst in Oud Kampen vond in 1998 plaats, vorig jaar werd de 20ste verjaardag gevierd. Er kwamen toen naar schatting 85.000 mensen op af. Kerst in Oud Kampen is een groot theaterfestival in het centrum van de stad.

Volledig scherm Sfeerbeeld uit 2018. © Foto Freddy Schinkel