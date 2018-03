Strijd om 1 miljoen euro voor onderwijs in Kampen duurt voort

Door de twist zit er mogelijk een financieel lijkt verborgen in een kast van de gemeente Kampen. Want de schoolvereniging heeft niets te verliezen. Het onderwijs aan honderden kinderen leed er niet onder. Het is dan ook een principekwestie, stelt directeur Friso Kingma: ,,Het gaat om het toepassen van de wet." Kampen doet dat niet, vindt Iris.

Correct

Quote ,,Het gaat om het toepassen van de wet." Friso Kingma Beide partijen stonden maandagmiddag tegenover elkaar tegenover elkaar bij de provincie Overijssel. Het is aan Gedeputeerde Staten om te oordelen of de gemeente Kampen de Wet Primair Onderwijs correct heeft toegepast. In de praktijk komt dat neer op de vraag: Gaf Kampen tussen 2006 en 2008 zo'n 227.000 euro meer uit aan het openbaar onderwijs dan aan het bijzonder onderwijs? Dat beweert schoolvereniging Iris, met veertien christelijke basisscholen.

Aanleiding is een nacontrole van de jaarrekeningen tussen 2006 en 2008. Dit zijn de laatste jaren waarin het openbaar onderwijs in Kampen onder de vlag van de gemeente viel. In eerste instantie vond Iris dat ruim 1 miljoen euro meer aan het openbaar onderwijs was uitgegeven. Maar na uitvoerig overleg is dat bedrag flink naar beneden bijgesteld tot 227.000 euro.

Meningsverschil

Over dit bedrag blijven Kampen en Iris het oneens. Het meningsverschil is terug te vinden in de wijze van boekhouden. Iris stelt dat uitgaven wel in de jaarrekeningen van het bijzonder onderwijs staan, maar niet in die van de gemeente. Volgens Kampen klopt de eigen boekhouding en is geen sprake van kostenoverschrijding. De gemeentelijke boekhouding is leidend bij een eventuele terugbetaling.

Het is nu aan de provincie Overijssel om duidelijkheid te scheppen. Een uitspraak laat nog zeker zes weken op zich wachten.

Nabetaling