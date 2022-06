Strijdende partijen in Kampen vechten geschil over partijkas uit bij de rechter

Unieke decoraties Bruins komen in oude stations­hal van Kampen aan het licht: ‘Alsof je cadeautje uitpakt’

Onder de, voor een groot deel nog aanwezige, witte verflaag zit een pareltje verborgen in het oude stationsgebouw van Kampen. Muurschilderingen van decorateur E.J. Bruins uit Kampen. ,,Voor een stationshal is het interieur zeer bijzonder afgewerkt geweest, waarschijnlijk enig in zijn soort’’, concludeert restaurator en kleuronderzoeker Bert Jonker.

22 juni