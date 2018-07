Striphelden in Ikonenmuseum Kampen

'Strip wordt ikoon!' Zo heet de tentoonstelling die vanaf 24 juli voor het publiek is te zien. Een aantal striptekenaars, onder anderen Paul Geerts, Wilma van de Bosch, Piet Voordes, Eric de Rop en Herman Roozen heeft zich uitgeleefd op eigentijdse iconen. Iemand die ze bewonderen of de helden uit hun albums. Deze stripfiguren hangen naast de 'vita-ikonen' in het museum, heiligen die zijn uitgebeeld naast gebeurtenissen uit hun leven. De expositie is een opwarmertje voor het 20ste Stripspektakel dat op 18 augustus in Kampen plaatsvindt.