Stroom bezoekers voor alpaca-dag in IJsselmuiden blijft binnen de perken

Het Alpaca Evenement in IJsselmuiden heeft niet meer bezoekers getroffen dan het aantal dat zich hadden aangemeld. Gelukkig maar, zegt Erna Palland van Alpaca IJsseldelta. ,,Het was best nog wel even spannend.''

In de aanloop dreigde de open dag van Alpaca IJsseldelta slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Op Facebook gaven honderden mensen aan te gaan en nog eens duizenden geïnteresseerd te zijn. Een dergelijke toestroom zou het bedrijf helemaal niet kunnen verwerken. In allerijl werd besloten het aantal bezoekers te beperken tot 300, verdeeld over drie tijdvakken. Wie wilde komen, moest zich vooraf aanmelden.

Volgeboekt

In mum van tijd was de open dag vol geboekt. Het was nog wel even spannend of bezoekers zonder kaartje zouden komen of niet. Ze kwamen uiteindelijk niet, zegt Erna Palland zaterdag, halverwege de open dag. ,,Het gaat heel erg goed, er hangt hier een leuke, gemoedelijke sfeer.'' Palland weet wel waar het eerder mis ging. Bij verspreiding van de aankondiging via sociale media. ,,Iemand heeft de aankondiging extern verspreid en dat was niet de bedoeling.''

Quote Wij zagen dit niet aankomen Erna Palland

De open dag was eigenlijk voor vaste volgers van het bedrijf met negen alpaca's aan de Sonnenbergweg in IJsselmuiden, al stond er ook een aankondiging op de website van activiteiten in de gemeente Kampen. Er is wel vaker wat te doen bij Alpaca IJsseldelta, zegt Palland. ,,Zoals arrangementen als er geschoren moet worden. Dan is de animo veel minder kan ik u zeggen. Wij zagen dit niet aankomen.''