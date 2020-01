Studie naar kwaliteit stadsbestuur Kampen

Er kan worden gestemd op Overijssel­se oorlogsfoto’s voor landelijk overzicht

11:30 Mensen kunnen vanaf vandaag stemmen op hun meest aansprekende foto uit Overijssel voor het landelijke overzicht ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’. De digitale stembus is geopend in het kader van Overijssel Viert Vrijheid, een project waarmee de provincie 75 jaar vrijheid viert.