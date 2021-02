Studie naar toekomst 49 Kamper kerken, nu afstoten vaker voorkomt

Lente op komst met twintig graden komend weekend: ‘Misschien nog net biertjes kunnen koelen in de sneeuw’

15 februari Het wordt komend weekend lekker lenteweer, waarbij de temperaturen kunnen oplopen tot tussen de 15 en 20 graden. Een bijzonder gegeven, want gisteren was Nederland nog massaal aan het schaatsen en in de nacht van zaterdag op zondag was het nog dertien graden onder nul.