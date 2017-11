Subsidie van 20.000 euro voor zwemclub Kampen

Foto-expositie voormalig ziekenhuis Kampen vindt definitief thuis in oude pand

16 november De foto-expositie over het voormalige Stadsziekenhuis van Kampen heeft een definitieve plek gevonden. Het beeld hangt sinds donderdag in de recreatieruimte van Myosotis. Het woonzorgcentrum is gevestigd in het pand van het voormalige Stadsziekenhuis.