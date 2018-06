Subsidie voor opknappen paupervilla gaat aan Kampen voorbij

De subsidie is bedoeld voor restauratie van de villa. Dus het huidige casco opknappen. Dat gebeurt niet. Maar aannemer Mateboer gaat de villa slopen en in oude stijl herbouwen. Dus heeft het geen recht op subsidie. Een andere eis is dat de werkzaamheden op 1 december zijn afgerond. Het is twijfelachtig of over een half jaar überhaupt is begonnen met de renovatie.