Subsidie voor wooninitiatief ‘Het 8e werk’

Initiatief

Het 8e Werk is een initiatief van Jaap Boersma en Gea Overweg uit IJsselmuiden, die eerder al het sociale initiatief ‘Eet Ze’ van de grond tilden. Het stel gaat nu ook in de boerderij aan de Zwartendijk wonen, en is blij met de gemeentelijke bijdrage. ,,We maken geen gebruik van zorgindicatie, maar zetten in op Noaberschap’’, legt Gea Overweg uit.

Tijdelijke bewoning

Voorwaarde voor de gemeentelijke subsidie is wel dat het gaat om tijdelijke bewoning, Jaap Boersma vindt dat ook een goede toevoeging. ,,In principe moeten de bewoners na anderhalf jaar weer klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen.’’ Het 8e Werk is geen vervanging van Eet Ze - dat project blijft gewoon doorlopen- maar is wel een verlengstuk van de ervaringen die Boersma en Overweg hebben opgedaan bij die wekelijkse eetclub. ,,Het is ontstaan vanuit het idee dat mensen die bij Eet Ze kwamen aangaven; we vinden het moeilijk om alleen te wonen’’, aldus Gea Overweg. En ja; daar is behoefte aan, weet ze nu al over het project dat medio dit jaar echt moet gaan starten. ,,Als we willen, kunnen we nu al een wachtlijst opstellen.’’