Sunoil neemt ‘fraudebedrijf’ Biodiesel Kampen over

Sunoil, dat al sinds 2006 in de duurzame brandstoffen actief is, heeft deze week een akkoord bereikt over de overname met curator Reinier Quint van Nysingh Advocaten. Sunoil neemt alle activa -pand, installaties en machines- over van het failliete bedrijf en hoopt op korte termijn weer biodiesel te produceren.

Dat gebeurt in eerste instantie met een man of vijf personeel, later wordt dat opgetrokken naar zo’n vijftien personeelsleden, is de verwachting. Over de overnamesom wil het bedrijf niets kwijt. Sunoil Emmen is een onderneming die zo’n 25 medewerkers telt en actief is op de Europese markt. Het heeft een productielocatie in Emmen en opslagplaatsen in Rotterdam. Het produceert zo’n 100.000 ton biodiesel per jaar aan de transportbranche.