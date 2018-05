Supermarkten blijven op zondag dicht in Kampen

De partijen hebben onderling geen afspraak gemaakt over de zondagsopenstelling. Wel wil het nieuwe college met de gemeenteraad, ondernemers en inwoners in gesprek over dit thema. 'Op basis van de uitkomsten kan de gemeenteraad dan (binnen een jaar) een nadere afweging maken, waarmee we recht doen aan de identiteit van Kampen' staat in het coalitieakkoord.

Vrije kwestie

De indruk wordt gewekt dat de zondagsopenstelling een zogenoemde vrije kwestie wordt. Partijen bepalen zelf of ze voor of tegen stemmen. Voor de verkiezingen gaven ChristenUnie, CDA, SGP en Kampen Sociaal tegen zondagsopenstelling te zijn. Het kwartet heeft in de gemeenteraad een nipte meerderheid: 16 van de 31 zetels.

De nieuwe coalitie morrelt niet aan het huidige zondagbeleid in Kampen. Winkels in de binnenstad mogen maximaal vier zondagen per jaar open. En alleen als er grote meerdaagse evenementen zijn, zoals Kerst in Oud Kampen. Er komen geen structurele koopzondagen.