‘Supermarkten open op zondag in Kampen: laden en lossen verboden’

Supermarkten mogen op zondagmiddag open in Kampen. Maar laden en lossen wordt verboden. Met dit voorstel denkt een raadswerkgroep een antwoord te hebben gevonden voor de discussie die al bijna twee jaar speelt in de gemeente. Volgende week donderdag neemt de gemeenteraad een besluit.

Het voorstel is gemaakt door een groep van vijf raadsleden. Als basis gebruikten zij de rapportage die de Commissie Zondagverkenning twee weken geleden presenteerde. Haar bevinding was dat er in de gemeente een evengrote groep voor als tegen een zondagopenstelling is. Maar dat twee derde van de Kampenaren pragmatisch is. Als boodschappen doen op zondag in de eigen stad mogelijk wordt, vinden zij dat prima. Zo niet, dan gaan ze naar een andere stad.

Voorwaarden

,,We maken duidelijk dat op basis van de rapportage ruimte is voor zondagsopenstelling onder voorwaarden", legt Nieke Jansen uit. Zij is voorzitter van de werkgroep. ,,Het uitgangspunt is verbinding: Kampenaren zijn bereid om rekening met elkaar te houden en respect te hebben voor elkaars keuzes.”

Volgens Jansen is niet aan de orde geweest dat supermarkten de hele zondag open mogen. Er is rekening gehouden met de wens van Kampenaren om de zondagsrust te handhaven. En niet alleen om religieuze redenen. De voorgestelde openingstijden zijn er wel op gericht dat de kerkgang 's ochtends ongehinderd blijft. Het verbod op laden en lossen is om ‘overlast zoveel mogelijk te beperken'.

Veranderen