Supers op zondag open in Kampen, met of zonder verse producten?

Bikkels van Kampen op jacht naar 5.000 euro voor uniformen en lichte trommels

28 juni De Bikkels van Kampen willen optreden. Dus doen de muzikanten met een beperking een maand lang hun best om geld in te zamelen. Het doel is 5.000 euro voor instrumenten en uniforms. De start is goed, merkt instructeur Jan Wilkens.