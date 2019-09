Syrische cateraar in Kampen tussen wal en schip

Het verhaal van Alshoffe in een notendop; in 2013 ontvluchtte hij zijn vaderland, kwam in 2015 in Nederland terecht en kreeg in 2016 een status en een flat toegewezen aan de Catsstraat. In Syrië studeerde hij bestuursrechten, en die studie wou hij ook weer oppakken in Leeuwarden. Omdat hij daar te weinig punten haalde, besloot hij begin dit jaar zich dan maar toe te leggen op een deeltijdstudie en die te financieren met zijn eigen cateringbedrijfje. ,,Mijn contactpersoon bij de gemeente zei dat het geen probleem was’', aldus Tareq. ,,Maar dat was begin juli, en dat was mondeling.’’