Taakstraf en rijontzegging voor Kampenaar die met zijn scootmobiel een scootmobiel aanreed

Bestrating stokt: vervoer grondstof­fen over water niet meer te betalen

6:11 De lage waterstand in Rijn en IJssel begint bouwprojecten nu echt te raken. Vorige week is een herbestratingsproject in de wijk Hooiland/Achterland op Urk stilgelegd vanwege een gebrek aan lava. Dat dient als ondergrond voor waterdoorlatende bestrating. De voorraad bij leverancier Stoter in Kampen is op en kan alleen tegen zeer hoge kosten worden aangevuld. Daarom heeft de gemeente Urk besloten het project tot volgend voorjaar stil te leggen.