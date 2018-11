Taakstraf na botsing tussen invalidenvoertuigen in Kampen

De 55-jarige Johan B. stapte op 1 juni in zijn invalidenvoertuig om alleen even shag te halen bij de benzinepomp aan de Europa-allee. Omdat het zo warm was die dag had hij bier gedronken. Op de vraag waarom hij dan geen water dronk, antwoordde hij op de zitting dat zijn maag dat na jaren alcoholmisbruik niet meer binnen houdt. Vlak bij de benzinepomp reed hij tegen een ander invalidenvoertuig aan. De bestuurster viel op de grond en lag roerloos in een plas bloed. Ze hield er een breuk in een van haar wervels en een maanden durende revalidatie aan over. Tegen B. was een werkstraf van 160 uur en een rijontzegging van een halfjaar geëist. Vooral die rijontzegging zou voor B. zeer ongemakkelijk zijn. Volgens zijn raadsman is dan voortaan aan huis gekluisterd.