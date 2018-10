Taboe rond diefstal door asielzoeker doorbroken

Enorme toename van criminali­teit in Kampen door asielzoe­kers

7:36 De politie in Kampen heeft de handen vol aan winkeldiefstallen, gepleegd door criminele asielzoekers uit het azc in Dronten. Het aantal geregistreerde diefstallen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het probleem aanpakken is ‘symptoombestrijding’, vindt politieteamchef Johan Ekkel.