Tbs van moordenaar Kamper studente met 2 jaar verlengd

Dat oordeelde de rechtbank vandaag in de verlengingszaak van de tbs van de 50-jarige Duncan van B. In 1989 verkrachtte en vermoordde hij studente Ceciel Bot op haar kamer in Kampen. Hij werd ook veroordeeld voor twee verkrachtingen in zijn toenmalige woonplaats Hoorn. Enkele jaren terug leek een terugkeer naar de samenleving niet meer mogelijk omdat de behandeling stokte, maar B. herpakte zich in een voor hem nieuwe tbs-kliniek. Hij zit al 21 jaar ‘binnen’ en beseft dat nu ‘naar buiten gaan’ voor hem geen optie is. Hij zag geen problemen in het verlengen van de maatregel met 2 jaar zoals ook het Openbaar ministerie had voorgesteld.