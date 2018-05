Tbs voor brandstichting in centrum Kampen

Een 70-jarige man is donderdag tot 221 dagen cel en tbs met voorwaarden veroordeeld voor het stichten van twee branden in de binnenstad van Kampen. Het was voor hem een schreeuw om hulp.

Op 25 augustus brak brand uit in een pand aan de Vloeddijk in Kampen. De bewoner, de 70-jarige Frederik W., was op dat moment afwezig. Bij terugkomst van een bezoek aan Amsterdam kreeg hij onderdak in hotel Van Dijk. Daar ging het op 29 augustus ook mis. Ook nu werd de brand geconstateerd op de kamer waar W. verbleef.

Hij bekende aanvankelijk beide brandstichtingen, maar wijzigde maanden later zijn verhaal over de hotelbrand. Dat was een ongelukje. Na de branden kwam hij terecht in een hulpinstelling waar hij uitstekend op zijn plek was. Maar toen hij wat lang aan de wandel was, durfde hij niet meer terug. Die kliniek wil hem een tweede kans geven, maar dan wel met een enkelband.

Herhaling

De rechtbank acht de kans op herhaling groot als de man niet geholpen wordt. Op de zitting werd al gesteld dat hij mogelijk aan beginstadia van dementie lijdt. De man leeft veel in angst. In zijn schreeuw om hulp bedreigde hij ook een manager van een instelling waar hij aan de Vloeddijk onderdak van had gekregen. Dit, en ook beide brandstichtingen, achtte de rechtbank bewezen.