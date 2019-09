Te kleine voeg nekte nieuw metselwerk Kamper kademuur

Het groot onderhoud aan de muur bij de Buitenhaven werd eind juni stilgelegd, nadat er scheuren waren ontdekt in het nieuwe metselwerk van de kantelen. ,,Naar nu blijkt is de voeg die in het metselwerk gemaakt was, te klein. De basis van de kademuur is van beton, met daarom heen metselwerk. Beide materialen hebben een andere manier van uitzetten, een voeg in het metselwerk maakt daar ruimte voor. Maar die voeg is dus te klein gebleken’’, legt Jaap Ruiter van het waterschap uit. ,,Een verrassing die we niet hebben zien aankomen.’’