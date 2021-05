Te koop: de tempel van Herodes, gemaakt van Bambino

Pizzabak­ker uit Kampen beduusd: net open en nu al een baksteen door de ruit

2 mei Hij is nog geen drie weken open met zijn New York Pizza, of de jonge Kamper ondernemer Jamal Hadou krijgt al een baksteen tegen de ruit. Het resultaat van willekeurig vandalisme of is hier een jaloerse concurrent bezig geweest? Hadou houdt het op het eerste: ,,Je kan je toch niet voorstellen dat iemand zo ver gaat?’’