TEC-event moet jeugd enthousiast maken voor lassen en solderen

Die school zette samen met het Ichthus College en het Almere College het event op om leerlingen te interesseren voor een technisch beroep. In verschillende groepen kwamen zo’n twaalfhonderd leerlingen van die scholen langs op het Pieter Zandt om kennis te maken met de bedrijven, die gul waren met pennen en andere technische ‘gadgets’, maar vooral lieten weten op zoek te zijn naar personeel.

,,Het is voor het eerst dat we dit samen doen’’, zegt Jan Willem Bakker van het Pieter Zandt. ,,Eerder deden we het zelf een beetje georganiseerd binnen de school. Dan nodigden we en bedrijf uit, maar nu hebben we de handen ineengeslagen.’’ Geen saaie voorlichting, maar de handen uit de mouwen door te lassen, solderen en het uittesten van elektrische systemen.

Regen

Gerald Fikse van Lokzozink kan aan de hand van de groeiende stapel gelaste platen wel zo’n beetje zien wie aanleg heeft voor het vak en wie niet. Zelf leerde hij het vak in de praktijk. En hij had daar geen moment spijt van. ,,Elke dag is anders.’’ Dat een technisch beroep niet zo populair is,snapt hij soms ook wel. ,,Zoals vandaag is het weer prima om buiten te werken, maar soms sta je ook buiten in de regen. Dan kiest de jeugd toch eerder voor iets achter de computer.’’