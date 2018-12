Tegenstanders dorp Reeve bedrukt na rechtszitting

De plannen Reeve en Reevediep waarover de Raad van State over zes tot twaalf weken uitspraak gaat doen regelen de bouw van het dorp Reeve met maximaal zeshonderd woningen. Verder wil de gemeente in een door de provincie aangelegde by-pass een vaargeul aanbrengen. De pleziervaart kan dan langs een kortere route van het Reevediep naar het Drontermeer. Aanvankelijk had de gemeente een plan voor 1.300 woningen. Dat werd op aandringen van dezelfde tegenstanders afgeschoten door de Raad van State. De motivering was dat het hoge aantal woningen niet was onderbouwd. Verder zou de beschermde roerdomp en grote karekiet bij de monding van het Drontermeer verjaagd worden als duizenden plezierbootjes per jaar heen en weer naar het Drontermeer zouden varen. Om die reden bepaalde de Raad van State dat het laatste deeltje van het Reevediep, bij de monding van het Drontermeer, niet bevaren mag worden.

Jachthaven

Versnipperd

De Raad van State schakelde een eigen onderzoeker in, de Stab. Die concludeert dat de roerdomp en grote karekiet door de nieuwe plannen niet verstoord zullen worden. ,,Niet onderbouwd’’, vindt Stomphorst van het Stab-advies. Maar zijn vrees is dat de Raad van State het advies zal overnemen. Staatsraad Gerard van der Wiel had in de zittingszaal immers gesuggereerd dat men van goede huize moet komen om een Stab-advies omver te krijgen. Stomphorst vindt dat de Raad van State de tegenstanders daarvoor te weinig de ruimte heeft gegeven. Werkgroep Zwartendijk bestrijdt de behoefte aan 600 woningen. Er is weliswaar woningbehoefte in Kampen, maar die kan binnen stedelijk gebied worden opgelost, vindt woordvoerder Zeven. Volgens de gemeente is dat niet het geval. De beschikbare woningbouwlocaties zijn klein en liggen versnipperd. Die zijn dan ook niet meegenomen in het rekensommetje van bouwcapaciteit en woningvraag. Hoe de Raad van State daarover denkt wordt over zes weken of langer bekend.