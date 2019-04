Tegenstanders geven verzet tegen varen op hoogwatergeul niet op

Smog-alert RIVM wegens paasvuren, eerst de Duitse daarna die in Oost-Nederland

16:28 Naar verwachting is er in heel Nederland vanaf zaterdag kans op smog door fijnstof. De luchtkwaliteit is daarbij ‘onvoldoende tot slecht’, waarschuwt het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schrijft de verwachte smog toe aan de vele paasvuren die eerst in Duitsland (zaterdag en zondag) en daarna in het oosten van Nederland (zondag en maandag) worden ontstoken.