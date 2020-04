Telers in de Koekoekspolder hebben angst voor ‘het coronavirus onder de tomaten’

Waar de hele wereld inmiddels zucht onder het coronavirus, maken tomatentelers zich tegelijkertijd ook zorgen over een besmettelijk virus dat tomaten aantast. Klaas van den Belt, tomatenteler in de Koekoekspolder in IJsselmuiden, weet er alles van: ,,Het is best een grote zorg, ook bij ons. Het is het coronavirus onder de tomaten.’’