Telersfamilie uit IJsselmuiden begint B&B en trainingscentrum in Duitsland

Reevediep bij Kampen toeganke­lijk voor fietsers en wandelaars

1 april Fietsers en wandelaars kunnen genieten van de natuur in projectgebied Reevediep bij Kampen. In totaal is er door aannemer Isala Delta 9 kilometer wandelpad en 12 kilometer nieuw fietspad aangelegd. De aannemer had maandag fase 1 van de klus voltooid, waarna het gebied werd open gegooid.