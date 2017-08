Teleurstelling overheerst na afblazen Kadefestival in Kampen

De teleurstelling overheerst bij programmeur Jac Ruiten over het niet doorgaan van de zesde editie van het muziekfeestje dat in september op het Van Heutszplein zou plaatsvinden. ,,Sponsoren die minder bijdragen, sponsoren die afhaken'', zo verklaart hij het afblazen van het Kadefestival. De Hanzedagen lijken daaraan ten grondslag te liggen. ,,Dat kun je natuurlijk nooit hard maken, maar het zal ongetwijfeld invloed hebben gehad op ons evenement.'' Ook voor 2018 lijkt de wind niet gunstig te staan voor het Kadefestival. ,,Het lijkt erop dat een ander groot evenement in de weg zit'', duidt Ruiten op Sail Kampen.

Hoofdprijs

Niet alleen de organisatie, ook de deelnemende bands balen stevig. Bijvoorbeeld Impuls, de formatie die vorig jaar de hoofdprijs won en daarmee één dag de beschikking kreeg over een professionele geluidsstudio. ,,Het begint bij Kampen te horen'', vindt zanger Richard Zwiers. Voor de tweede keer stond Impuls vorig jaar op het drijvende podium van het Kadefestival. ,,Super'', zo herinnert Zwiers zich de laatste editie. ,,Bij een eerder festival stond ik op het plein en dacht ik 'Wat zou het toch leuk zijn om daar een keer te staan'.'' Ondanks de afgelasting ziet hij mogelijkheden. ,,Laat de gemeente ook wat doen. Het is mooi dat ze de Hanzedagen hebben gehad, maar we vergeten onze eigen mensen.''

Water

Een oplossing zou voor de Impuls-zanger zijn om een regulier podium op het Van Heutszplein neer te zetten, in plaats van het gebruikelijke drijvende podium waarvoor ook de IJsselkade moet worden afgezet. ,,De weg afzetten geeft misschien ook weer een bepaalde strubbeling met de gemeente, het hoeft van mij niet per se in het water te zijn." Ruiten is dat echter niet met hem eens. ,,Dan haal je de charme eraf. Vanaf het water is het veel specialer."