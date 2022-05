The Learning Network in de problemen: eigenaar zoekt nieuwe investeerder voor Kamper bedrijf

IJsselmui­den draai­schijf richting Voedsel­bank voor buitenbeen­tjes

IJsselmuiden is vanaf morgen uitvalsbasis van de Groente- en Fruitbrigade die voedselbanken in Nederland van verse etenswaren voorziet. De vestiging in IJsselmuiden zamelt groente en fruit uit de regio in en verspreidt dat onder voedselbanken in het noorden van Nederland.

19 mei