The Passion in Kampen gaat meer om muziek dan spektakel

Inhoud boven spektakel. Zo wil het Kamper koor Hykanon zondag The Passion opvoeren. Vijf vragen over het lijdensverhaal aan koorlid Elise de Vroome.

1) Voor hen die minder bekend: Wat is The Passion?

,,The Passion vertelt het verhaal over de laatste uren van Jezus. Wij hopen op een laagdrempelige manier mensen kennis te laten maken met het lijdensverhaal. Dat doen wij met moderne teksten en Nederlandse popmuziek. The Passion is door de EO en KRO bekend van televisie."

2) Waarom voert Hykanon The Passion op?

,,Sinds vorig jaar varen wij een nieuwe koers. Hykanon was een jongerenkoor. Het is lastig om jongeren bij het keur te betrekken, terwijl 'te oude' leden het jammer vonden dat zij moesten vertrekken. Nu hebben we ieder jaar een groot project, waarbij ook die leden worden betrokken. De link tussen popmuziek, de teksten en de kerk past goed bij ons koor op dit moment. We zijn actief binnen de katholieke kerk. In de vieringen gebruiken wij in lezingen hedendaagse teksten. Daarbij passen ook popnummers, die geschikt zijn in een kerkdienst en uitstekend passen bij The Passion."

3) Repeteren jullie vaak?

,,Het valt mee. In het begin wilden we zeven keer repeteren. Dat is negen keer geworden. Iedereen is erg enthousiast, dus erg was het niet. Het koor wordt aangevuld met vijftig extra leden en een bandje. Dus in totaal 75 personen. En het klinkt als een klok, zeker weten."

4) In de landelijke Passion doen bekende acteurs mee. In Kampen ook?

,,Nee, geen acteurs. Een bekende naam is wethouder Geert Meijering. Hij vertelt het verhaal."

5) Het draait bij Hykanon meer om de muziek dan om het spektakel?

,,Ja, de muziek en de teksten. Het is een koorversie, dus anders dan op televisie. Wij willen het verhaal overbrengen; zo laagdrempelig mogelijk, zodat mensen die niks met het geloof hebben of in de verte betrokken zij bij een kerk, zich ook aangetrokken voelen."